ЕК планирует в 2026 году заняться строительством более суверенной Европы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила рабочую программу на 2026 год, которая намечает ряд мер, как заявлено в Брюсселе, направленных на построение "более суверенной и независимой Европы".

"Программа работы на 2026 год знаменует собой ещё один важный шаг на пути к более сильной и суверенной Европе. Мы продолжим тесно сотрудничать с Европейским парламентом и Советом ЕС для реализации приоритетов Европы, повышения конкурентоспособности, использования потенциала нашего единого рынка, упрощения наших правил и решения проблемы кризиса финансовой доступности", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сказано коммюнике ЕК, рабочая программа, получившая название "Момент независимости для Европы", "направлена на решение текущих и будущих проблем, связанных с угрозами нашей безопасности и демократии, конфликтами и геополитической напряженностью, рисками для нашей экономики и промышленности, а также с ускорением изменения климата".

Программа предусматривает продолжение в 2026 году "сокращения бюрократической волокиты для граждан, бизнеса и органов власти". Многие инициативы следующего года также будут направлены на упрощение законодательства ЕС и снижение затрат. Предусмотрен ряд предложений по упрощению правил в важнейших секторах, включая автомобилестроение, охрану окружающей среды, налогообложение, безопасность пищевых продуктов и кормов, медицинское оборудование, энергоносители.

Среди ключевых задач, которые ставит перед собой ЕК на 2026 год, устойчивое процветание и конкурентоспособность, оборона и безопасность, социальная модель и инновации, качество жизни, демократия и верховенство права, глобальное партнерство.

По последнему пункту заявлено: "Глобальное партнерство будет укрепляться, и ЕС продолжит твёрдо поддерживать Украину, оказывая ей неизменную поддержку в удовлетворении ее неотложных финансовых и военных потребностей, а также в усилиях по восстановлению. Продолжится и содействие вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз". "Система гуманитарной помощи будет реформирована для более оперативного и эффективного реагирования на кризисы. Мы активизируем наш средиземноморский пакт и предложим стратегию по Ближнему Востоку, которая, среди прочего, будет включать поддержку переходных процессов в Сирии и Ливане", - также говорится в коммюнике.

