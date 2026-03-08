Поиск

В иранском Совете экспертов пока не сообщают, кого выбрали лидером страны

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Члены Совета экспертов подтвердили, что определились с преемником погибшего в конце февраля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако пока не готовы сообщить, о ком идет речь, сообщают в воскресенье иранские СМИ.

"Наиболее подходящий кандидат получил поддержку большинства в Совете экспертов", - цитирует агентство ISNA представителя провинции Хузестан в этом совете Мохсена Хейдари.

Еще один член совета, Мохаммад Мехди Мирбагери подтвердил, что "принято решение, отражающее мнение большинства".

При этом, оба собеседника иранских СМИ не стали называть имя следующего лидера страны.

Ранее некоторые западные СМИ сообщали, что иранские власти из соображений безопасности решили пока не объявлять имя преемника Хаменеи.

Согласно некоторым публикациям, на пост верховного лидера Ирана выбрали сына Хаменеи - Моджтабу. Он считается сторонником жесткой линии в отношении США.

В настоящее время функции управления Ираном совместно выполняют президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и влиятельный член Совета экспертов и Совета стражей конституции Алиреза Арафи.

Верховный лидер Ирана Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

