В Исландии впервые обнаружили комаров

До сих пор считалось, что их нет в Исландии и в Антарктике

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Исландии впервые обнаружены комары, их появление на западе острова подтвердил энтомолог Маттиас Альфредссон из Института естественных наук (Natural Science Institute of Iceland), пишет Guardian.

Трех особей обнаружил местный ученый, который передал их на экспертизу в этот институт. Там официально подтвердили, что это комары вида Culiseta annulata.

Маттиас Альфредссон назвал открытие значительным, пишет Iceland Review. Он предположил, что комары могут все же пережить мороз зимой, скрываясь в погребах и подвалах.

До сих пор считалось, что Исландия - один из немногих регионов, наряду с Антарктикой, где комаров нет. Хотя на острове есть пригодные для размножения водоемы, комарам было бы трудно выживать в суровые зимы. Ученые повысили вероятность прогноза, что комары все же заселятся в Исландии после того, как в 2015 году обосновалась кровососка (Hippoboscidae).

Guardian отмечает, что потепление климата затронуло Исландию, на острове теплеет в четыре раза быстрее средних темпов потепления по северному полушарию, ледники сокращаются, и у берегов острова стала появляться рыба из более южных зон.