США настаивают на разоружении ХАМАС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Руководство США по-прежнему считает необходимым разоружить группировку ХАМАС и готово дальше продвигать мирный план по урегулированию в секторе Газа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

"Сейчас судьбоносные дни, и мы очень рады возможности сесть и вместе работать над планом мира по Газе. Перед нами очень сложная задача: разоружить ХАМАС, восстановить Газу, сделать жизнь в Газе лучше для ее жителей, а также убедиться, что ХАМАС больше не угрожает нашим друзьям в Израиле", - сказал Вэнс.

Он высоко оценил переговоры в Израиле, а также с арабскими странами по урегулированию ситуации в Газе.

"Мы сейчас составляем мирный план, создаем основу для действий, которой еще не существовало, даже неделю назад . Это потребует огромной работы и изобретательности", - подчеркнул вице-президент.

Нетаньяху отметил "беспрецедентный уровень союза и партнерства с США": "Это меняет Ближний Восток и меняет мир".

21 октября Вэнс заявил, что верит в возможность установления продолжительного мира на Ближнем Востоке благодаря мирному плану Вашингтона.

