Италия признает Палестинское государство только после разоружения ХАМАС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна продолжит обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа, однако сможет признать Палестинское государство только после полного разоружения ХАМАС, пишет La Repubblica.

"С точки зрения безопасности, мы готовы принять участие в возможной международной стабилизационной миссии и продолжить поддержку Палестинской национальной администрации в обучении ее полицейских сил и укреплении их оперативных возможностей", - сказала Мелони.

Она напомнила, что, в соответствии с планом президента США Дональда Трампа, для перехода к восстановлению сектора, движение ХАМАС должно разоружиться и отказаться от дальнейшего участия в управлении сектором Газа в любой форме.

"Это необходимые предварительные условия для признания Италией Палестинского государства, как это было указано в резолюции парламента. Правительство готово действовать надлежащим образом, когда эти условия будут выполнены", - цитирует Мелони газета Corriere della Sera.

По словам премьер-министра, Италия также готова внести вклад в восстановление инфраструктуры в Газе, особенно в сфере здравоохранения.

Кроме того, Италия выражает готовность стать соорганизатором конференции по восстановлению сектора Газа, которая должна состояться в Каире после прекращения огня.

Мелони также выразила благодарность за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в регионе Трампу, а также правительствам Египта, Катара и Турции.