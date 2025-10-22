Поиск

Италия признает Палестинское государство только после разоружения ХАМАС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна продолжит обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа, однако сможет признать Палестинское государство только после полного разоружения ХАМАС, пишет La Repubblica.

"С точки зрения безопасности, мы готовы принять участие в возможной международной стабилизационной миссии и продолжить поддержку Палестинской национальной администрации в обучении ее полицейских сил и укреплении их оперативных возможностей", - сказала Мелони.

Она напомнила, что, в соответствии с планом президента США Дональда Трампа, для перехода к восстановлению сектора, движение ХАМАС должно разоружиться и отказаться от дальнейшего участия в управлении сектором Газа в любой форме.

"Это необходимые предварительные условия для признания Италией Палестинского государства, как это было указано в резолюции парламента. Правительство готово действовать надлежащим образом, когда эти условия будут выполнены", - цитирует Мелони газета Corriere della Sera.

По словам премьер-министра, Италия также готова внести вклад в восстановление инфраструктуры в Газе, особенно в сфере здравоохранения.

Кроме того, Италия выражает готовность стать соорганизатором конференции по восстановлению сектора Газа, которая должна состояться в Каире после прекращения огня.

Мелони также выразила благодарность за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в регионе Трампу, а также правительствам Египта, Катара и Турции.

Италия ХАМАС Палестинское государство Джорджа Мелони
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });