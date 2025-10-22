Поиск

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Фото: AP/TAСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нападением террористического характера назвал в среду в обращении к народу президент Сербии Александр Вучич инцидент у здания скупщины (парламента) страны.

"Ужасное террористическое нападение совершил человек 1955 года рождения", - приводит слова Вучича белградская радиостанция Б92, которая назвала напавшего лишь инициалами А.В.

Ранее сообщалось, что у здания скупщины в Белграде в среду произошли стрельба и пожар, тяжелые ранения получил один человек.

По словам президента, А.В. с канистрой бензина, которую он принес с собой, хотел зайти в палатку в палаточном лагере сторонников власти, выступающих против действий оппозиции. На него обратил внимание один из участников акции, по которому А.В. открыл огонь, а когда у него кончились патроны, он совершил поджог.

Ранее министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сказал: "Травмы пострадавшего слишком серьёзны, я надеюсь, он выживет, но смогу сказать это только после операции. Неужели мы дошли до того, что люди, которые думают иначе, могут страдать? Это последнее предупреждение для всех нас, и подобное не должно повториться, иначе у нас будут очень серьёзные проблемы".

