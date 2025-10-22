У здания парламента Сербии произошла стрельба и пожар, один человек ранен

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Стрельба и пожар произошли в среду у здания скупщины (парламента Сербии) в Белграде, один человек тяжело ранен, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, слова которого приводит РТС, сообщил, что вооруженный неизвестный открыл стрельбу по палаточному лагерю сторонников президента Александра Вучича, ранив одного человека. Пострадавший направлен в больницу, ему предстоит операция.

Кроме того, нападавший поджег палатку. Он взят под стражу.

"Мужчина выстрелил несколько раз, а когда у него кончились патроны, он устроил пожар. Травмы пострадавшего слишком серьёзны, я надеюсь, он выживет, но смогу сказать это только после операции. Неужели мы дошли до того, что люди, которые думают иначе, могут страдать? Это последнее предупреждение для всех нас, и подобное не должно повториться, иначе у нас будут очень серьёзные проблемы", - сказал Лончар.