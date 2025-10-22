Британский фрегат проследил за прохождением российского боевого корабля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Британский фрегат HMS Duncan проследил за прохождением большого противолодочного корабля Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вблизи побережья Соединенного Королевства, сообщил британский ВМФ.

Слежение продолжалось в общей сложности 48 часов. Британский фрегат шел параллельным курсом с российским кораблем.

"Вице-адмирал Кулаков" направлялся из Северного моря через Ла-Манш в сторону Атлантики. В операции были также задействованы британский, французский и нидерландский военные вертолеты.

Министр вооруженных сил Эл Карнс заявил: "Королевский флот готов реагировать на любую активность российского флота. Он ведет непрерывный мониторинг для защиты Великобритании и наших территориальных вод".