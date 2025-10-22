Поиск

Британский фрегат проследил за прохождением российского боевого корабля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Британский фрегат HMS Duncan проследил за прохождением большого противолодочного корабля Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вблизи побережья Соединенного Королевства, сообщил британский ВМФ.

Слежение продолжалось в общей сложности 48 часов. Британский фрегат шел параллельным курсом с российским кораблем.

"Вице-адмирал Кулаков" направлялся из Северного моря через Ла-Манш в сторону Атлантики. В операции были также задействованы британский, французский и нидерландский военные вертолеты.

Министр вооруженных сил Эл Карнс заявил: "Королевский флот готов реагировать на любую активность российского флота. Он ведет непрерывный мониторинг для защиты Великобритании и наших территориальных вод".

Ла-Манш Великобритания Эл Карнс Северное море Вице-адмирал Кулаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });