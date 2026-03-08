Трамп допустил отправку войск на территорию Ирана только при крайней необходимости

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить военных непосредственно на иранскую территорию лишь в случае, если для этого будут очень весомые основания.

"Я не хотел бы отвечать на этот вопрос (...). Возможна ли отправка войск? Да, но только если для этого будет очень важная причина", - сказал он американским журналистам в воскресенье.

Трамп, отвечая на вопросы, не исключил, что на более позднем этапе военные США могли бы взять под контроль иранские запасы обогащенного урана.