Трамп объявил о создании военной коалиции по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке

Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что создал военную коалицию, целью которой является борьба против наркоторговли в странах Латинской Америки.

"В этот исторический день мы собрались, чтобы сообщить о новой коалиции, которая будет бороться против преступных наркокартелей", - заявил он в субботу на встрече с лидерами ряда латиноамериканских стран во Флориде.

По словам Трампа, участники инициативы согласны с тем, что для ликвидации наркоторговцев нужно применять армию.

Агентство EFE отмечает, что на встрече не были представлены Бразилия и Мексика. По словам Трампа, президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от предложений США по борьбе с наркокартелями.