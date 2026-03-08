Поиск

В Белом доме исключают возможность участия курдов в боевых действиях против Ирана

В Белом доме исключают возможность участия курдов в боевых действиях против Ирана
Фото:Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не собирается привлекать курдские формирования к боевым действиям против Ирана, так как не хочет усложнять ситуацию.

"Мы не стремимся к тому, чтобы курды пошли туда. Мы дружим с курдами, как вы знаете, но мы не хотим делать этот конфликт более сложным", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

На вопрос о том, исключает ли он участие курдов в конфликте, Трамп ответил утвердительно.

"Да, это исключено. Я не хочу, чтобы курды участвовали в этом (...). Сами они хотят участвовать, но я им сказал, что нам это не нужно. Ситуация там достаточно сложная и без них", - заявил президент США.

Хроника 28 февраля – 08 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
