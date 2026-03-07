США признали новое правительство Венесуэлы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон отныне считает действующее правительство Венесуэлы законными властями этой страны.

"Мне приятно сообщить, что на этой неделе мы официально, юридически, признали венесуэльское правительство", - сказал Трамп на встрече с рядом лидеров стран Латинской Америки во Флориде.

По сообщению агентства EFE, со своей стороны, временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что благодарна Трампу за это решение. Она также выразила готовность сотрудничать с США.

"Мы вновь заявляем о готовности выстраивать долгосрочные отношения с США, основанные на взаимном доверии, равенстве и на соблюдении норм международного права", - написала Родригес в соцсети X.