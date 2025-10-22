Страны Северной Европы проведут совместные закупки БПЛА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченные Министерств обороны Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции подписали в Хельсинки соглашение о совместных закупках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий, сообщило Минобороны Финляндии.

"В связи с развитием технологий в отрасли и постоянной потребностью в обновлениях, сотрудничество со странами Северной Европы является весьма оправданным. Кроме того, увеличение объемов совместных закупок позволит нарастить производственные мощности отрасли в отрасли и снизить национальные затраты на закупки", - заявил глава ведомства Антти Хаккянен.

По его словам, страны северного региона будут расширять сотрудничество в области беспилотных авиационных систем и при этом активизируют сотрудничество Северных стран в поддержке Украины.

Помимо фактических закупок, будет активизировано сотрудничество в области исследований и разработок, обучения и обмена информацией.

В рамках Агентства НАТО по закупкам и материально-техническому обеспечению будут начаты также совместные закупки микродронов в Северной Европе.