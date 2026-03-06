В Белом доме ожидают, что операция против Иран продлится до шести недель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Военная операция против Ирана может продлиться до шести недель, заявили в пятницу в администрации США.

"Мы ожидаем, что она продлится от четырех до шести недель", - приводят американские СМИ слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что США находятся "на пути к достижению поставленных целей" операции.

По ее словам, американские военные работают над тем, чтобы "взять под контроль иранское воздушное пространство".

Президент США Дональд Трамп в последние дни давал разные оценки возможной продолжительности операции. Так, Трамп допускал, что она может продлиться всего несколько дней. В то же время, он называл и срок в четыре недели. Кроме того, американский лидер неоднократно заверял, что операция продлится столько времени, сколько потребуется для выполнения поставленных задач.

Многие западные СМИ отмечают, что из слов Трампа сложно составить точное представление о том, каких успехов должна добиться армия США, чтобы боевые действия завершились.

Более того, Трамп делал заявления, которые, по мнению СМИ, могут быть предвестником затягивания конфликта.

Так, например, американский президент заявлял, что хочет участвовать в определении того, кто будет управлять Ираном. А ранее в пятницу Трамп подчеркнул, что не заинтересован в переговорах по завершению конфликта, так как добивается от Тегерана безоговорочной капитуляции.

По мнению ряда европейских и американских СМИ, выполнение столь амбициозных задач предусматривает очень продолжительные и масштабные военные операции против Ирана.