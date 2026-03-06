Поиск

В Белом доме ожидают, что операция против Иран продлится до шести недель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Военная операция против Ирана может продлиться до шести недель, заявили в пятницу в администрации США.

"Мы ожидаем, что она продлится от четырех до шести недель", - приводят американские СМИ слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

В миреГенсек ООН опасается, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроляЧитать подробнее

Она отметила, что США находятся "на пути к достижению поставленных целей" операции.

По ее словам, американские военные работают над тем, чтобы "взять под контроль иранское воздушное пространство".

Президент США Дональд Трамп в последние дни давал разные оценки возможной продолжительности операции. Так, Трамп допускал, что она может продлиться всего несколько дней. В то же время, он называл и срок в четыре недели. Кроме того, американский лидер неоднократно заверял, что операция продлится столько времени, сколько потребуется для выполнения поставленных задач.

В миреВ ЦАХАЛ сообщили, что за пятницу поразили 400 целей на западе ИранаЧитать подробнее

Многие западные СМИ отмечают, что из слов Трампа сложно составить точное представление о том, каких успехов должна добиться армия США, чтобы боевые действия завершились.

В миреКанцлер ФРГ опасается наплыва иммигрантов из ИранаЧитать подробнее

Более того, Трамп делал заявления, которые, по мнению СМИ, могут быть предвестником затягивания конфликта.

Так, например, американский президент заявлял, что хочет участвовать в определении того, кто будет управлять Ираном. А ранее в пятницу Трамп подчеркнул, что не заинтересован в переговорах по завершению конфликта, так как добивается от Тегерана безоговорочной капитуляции.

По мнению ряда европейских и американских СМИ, выполнение столь амбициозных задач предусматривает очень продолжительные и масштабные военные операции против Ирана.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Белый дом Иран боевые действия сроки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме ожидают, что операция против Иран продлится до шести недель

Число погибших от израильских ударов в Ливане превысило 200 человек

Трамп поручит Рубио заняться темой Кубы

 Трамп поручит Рубио заняться темой Кубы

Кувейт планирует сокращение нефтедобычи из-за заполненности хранилищ

Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

 Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с апреля 2024 года

Уиткофф ожидает новых успехов в урегулировании на Украине в ближайшие недели

 Уиткофф ожидает новых успехов в урегулировании на Украине в ближайшие недели

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

 В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"

 Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 472 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8591 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });