Администрация США сняла ограничения на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти США сняли основное ограничение на применение Киевом некоторых ракет большой дальности, которые Украине предоставляют западные страны, сообщает в среду The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставляемых западными союзниками, что позволит Киеву нарастить атаки на цели на территории России", - говорится в публикации.

Газета напоминает, что этот шаг последовал после того, как ранее "полномочия на то, чтобы поддерживать такие атаки, были переданы от главы Пентагона Пита Хегсета Верховному главкому сил НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу".

По словам собеседников издания, это решение было принято еще до встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.