Трамп опроверг снятие ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что сообщение о решении Вашингтона снять ограничения на использование Украиной некоторых ракет большой дальности не соответствует действительности.

"История The Wall Street Journal о том, что США согласились на то, чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России - это не соответствующая действительности информация", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не поступили на Украину, или к тому, что Украина с ними делает", - подчеркнул американский лидер.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что администрация США сняла ограничения на применение Киевом некоторых ракет большой дальности, которые Украине предоставляют западные страны.