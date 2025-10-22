Поиск

Трамп опроверг снятие ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что сообщение о решении Вашингтона снять ограничения на использование Украиной некоторых ракет большой дальности не соответствует действительности.

"История The Wall Street Journal о том, что США согласились на то, чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России - это не соответствующая действительности информация", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не поступили на Украину, или к тому, что Украина с ними делает", - подчеркнул американский лидер.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что администрация США сняла ограничения на применение Киевом некоторых ракет большой дальности, которые Украине предоставляют западные страны.

США Дональд Трамп Украина ракеты ограничения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

Новый пакет санкций ЕС предусматривает ускорение отказа от российского СПГ

США решили перейти к санкциям против РФ из-за подхода Москвы к переговорам по Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что Штаты не отказались от саммита с РФ

Администрация США сняла ограничения на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет

Постпреды стран ЕС согласовали пакет санкций против России

Во Франции под следствие попали трое заключенных Санте, угрожавших Саркози

Что произошло за день: среда, 22 октября

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });