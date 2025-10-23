Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что введенные Вашингтоном санкции против российских нефтяных компаний будут в скором времени отменены.
"Это мощные санкции. Они очень крупные, направлены против двух очень больших нефтяных компаний. Но мы надеемся, что эти санкции будут действовать недолго", - сказал Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Мы надеемся, что война будет завершена", - добавил он.
Американский лидер также назвал неплохим прогресс в украинском урегулировании
"Ситуация идет довольно хорошо в том, что касается России и Украины", - сказал Трамп.