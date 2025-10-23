Каллас считает, что механизм разделения рисков за использование активов РФ снимет обеспокоенности Бельгии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Механизм разделения ответственности за использование замороженных активов РФ для "репарационного кредита" Украине устранит обеспокоенности Бельгии относительно угрожающих ей рисков, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Опасения (Бельгии - ИФ) касаются солидарности в отношении рисков, и все согласны с тем, что ни одна страна не должна нести риски или это бремя в одиночку", - ответила Каллас журналистам в Брюсселе на соответствующий вопрос перед началом саммита ЕС, в повестке которого обсуждение "репарационного кредита".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам добавила, что, если для разделения рисков необходим "механизм, который это обеспечит, и Бельгия получит необходимую безопасность, нам нужно разработать его".

Ранее в четверг премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил представителям СМИ, что его страна не поддержит инициативу ЕС об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины, если европейские страны не разделят с ней риски, которые могут последовать за таким решением.

"Если мы хотим передать эти средства Украине, мы должны делать это все вместе. В противном случае российские ответные меры могут затронуть только Бельгию, а это не очень разумно. Мы маленькая страна, и ответные меры могут быть очень жесткими", - объяснил глава бельгийского федерального правительства.

По его словам, для такого решения "нужна правовая основа", но он ее пока не видел. Он отметил, что "очень удивится" в случае принятия подобного плана уже в четверг.