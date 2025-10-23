Испания будет участвовать в финансировании закупок оружия из США для Украины

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Испания примет участие в инициативе по финансированию закупок американского оружия для дальнейшей передачи Украине, сообщает в четверг испанское издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным собеседников газеты, эту тему ранее на этой неделе обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Испании Педро Санчес. Кроме того, контакты по этой теме поддерживали и министры обороны двух стран Денис Шмыгаль и Маргарита Роблес.

El Pais напоминает, что ранее Роблес не исключала возможности участия Испании в этой инициативе. "Если будет необходимо, то Испания присоединится к этой инициативе", - заявляла она. В соответствии с соглашением, подписанным в мае 2024 года в Мадриде Санчесом и Зеленским, Испания уже поставляет Украине военную технику на сумму 1 млрд евро в год, но это продукция испанского производства.

Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно. В августе были подготовлены четыре пакета поставок американского вооружения на общую сумму около $2 млрд долларов. Финансирование обеспечили Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

15 августа на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе о решении присоединиться к этой программе объявили Эстония, Латвия, Литва, Бельгия, Люксембург, Финляндия и Исландия.