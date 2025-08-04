Рютте призвал союзников по НАТО финансировать поставки американских вооружений Украине

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу последовать примеру Нидерландов и профинансировать поставки на Украину вооружений производства США.

"Приятно видеть, как Нидерланды берут инициативу и спонсируют первый пакет американских вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО (...) Я жду таких же значимых заявлений от других союзников в скором времени", - написал Рютте в соцсети X.

Ранее в понедельник глава нидерландского Минобороны Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений. В него вошли комплектующие и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot на 500 млн евро.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США поначалу дали Германия и несколько скандинавских стран.