В Ереване переименовали улицу Ленинградскую

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Еревана в четверг приняла решение о переименовании улицы Ленинградян (Ленинградская) в улицу Кирка Керкоряна - в честь американского бизнесмена и филантропа армянского происхождения.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", решение принято на заседании совета старейшин ереванской мэрии, за него проголосовали 37 старейшин, 18 воздержались, двое проголосовали против.

Проект решения был подготовлен прозападно настроенной фракцией "Республика", в обосновании отмечалось, что улица носит название, символизирующее советское прошлое.



