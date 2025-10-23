Поиск

КС Монголии признал незаконным решение парламента об отставке премьер-министра

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Монголии признал незаконной резолюцию Великого государственного хурала об освобождении от должности премьер-министра Гомбожавына Занданшатара, сообщает сайт суда.

По оценке КС, вице-спикер Хурэлбаатарын Булгантуяа нарушила статьи Конституции Монголии, председательствуя на пленарном заседании Великого государственного хурала, когда была принята резолюция. Ее действия "противоречат положениям статьи 1.2 Конституции, которая определяет основную цель государственной деятельности, в частности обеспечение демократии и верховенства закона, а также статье 43.1", говорится в сообщении.

Противоречие Конституции КС увидел в нарушении процесса голосования по предложению об отставке премьера.

17 октября депутаты парламента Монголии большинством голосов решили отправить Занданшатара в отставку, обвинив его в нарушении некоторых положений Конституции и злоупотреблении полномочиями. Инициатором голосование стали несколько депутатов. По решению парламента Занданшатар должен временно исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

Вместе с премьер-министром в тот же день в отставку ушел спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан, по собственному желанию.

20 октября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на резолюцию парламента об отставке премьер-министра, усмотрев в действиях депутатов процессуальные нарушения: неправильное применение формулы голосования, которое проводилось по предложению постоянного комитета парламента по государственному устройству, а не изначального официального предложения депутатов, внесенного в парламент в начале октября, а также некорректный расчет явки на пленарном заседании.

За четыре месяца работы Занданшатара государственный бюджет Монголии, дефицит которого в январе-июле текущего года составил 1,3 трлн тугриков, в августе вернулся к профициту (он составил 50 млрд тугриков), валютные резервы страны достигли исторического максимума в $5,9 млрд, а также ускорился экономический рост, вырос экспорт угля - основного экспортного товара Монголии.

Правительство Занданшатара с целью сокращения бюджетных расходов запустило реформу государственной службы, сократив численность госслужащих на 14,4 тысячи человек, упразднив дублирующие структуры. Экономия бюджета составила 261 млрд тугриков.

Официальный курс на 23 октября - 3591,9 тугрика/$1.

