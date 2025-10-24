Castelion получила контракт на интеграцию ее гиперзвуковых ракет с РСЗО HIMARS

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Оборонная компания Castelion в пятницу сообщила, что выиграла контракт на интеграцию ее гиперзвуковых ракет с вооружениями, которые сейчас имеются у Армии США, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, Castelion будет работать с Армией, в том числе, чтобы ракеты их разработки Blackbeard можно было запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Castelion заключила контракт с ВМС США.

Однако подробностей соглашений в Castelion не раскрыли. СМИ напоминают, что проект бюджета на 2026 финансовый год от администрации США предусматривает выделение $25 млн на задачи интеграции гиперзвукового оружия.

Blackbeard считается первым гиперзвуковым оружием, рассчитанным на массовое производство и на быстрое развертывание, причем стоить оно должно меньше, чем другие подобные типы вооружений. В Castelion рассчитывают производить тысячи единиц Blackbeard по цене сотни тысяч долларов за одну единицу.