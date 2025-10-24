Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Benjamin Cremel - WPA Pool/Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французская сторона в ближайшее время поставит Украине партию истребителей Mirage, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, осуществим новые программы обучения и поставим дополнительные Mirage", - сказал французский лидер, выступая в ходе встречи "коалиции желающих".

При этом, он не уточнил их число. Макрон отметил, что союзники Франции также намерены "подтвердить дополнительные инициативы" по оказанию помощи Украине.

Mirage 2000 - французский многофункциональный истребитель четвертого поколения, на вооружении с 1984 года. Эксплуатируется несколькими странами. Mirage 2000-5 – модернизированная экспортная версия.