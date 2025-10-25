Генпрокурор РФ прибыл на подписание конвенции ООН против киберпреступности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл на церемонию подписания конвенции ООН против киберпреступности в Ханое, столица Вьетнама, его приветствовал президент страны Лыонг Кыонг.

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ представляет собой первый в мире международный договор в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.