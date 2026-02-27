Поиск

Премьер Словакии заявил, что Зеленский не разрешил инспекцию нефтепровода "Дружба"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Киев отказал в проведении инспекции нефтепровода "Дружба", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию и что такая возможность не была предоставлена и послу ЕС на Украине", - написал он в пятницу в соцсети.

По словам Фицо, "президент Зеленский отказал в такой инспекционной деятельности, сославшись на негативную позицию украинских спецслужб".

Премьер отметил, что ранее он вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил создать инспекционную группу, состоящую из экспертов, назначенных Европейской комиссией и государствами-членами ЕС, "которая непосредственно на месте установила бы реальное состояние технологического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти на территорию Словацкой Республики".

