Трамп недоволен результатами переговоров с Ираном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не очень доволен результатами последнего раунда переговоров с Ираном.

"На самом деле, мы не очень довольны тем, как прошли переговоры", - сказал он в пятницу журналистам перед отлетом в Техас.

Отвечая на вопрос, готов ли он применить военную силу против Ирана, американский президент сказал: "Я бы предпочел не использовать (силу). Но иногда приходится".

"Мы еще не приняли окончательного решения", - отметил Трамп.

"Было бы чудесно, если бы они (иранцы - ИФ) вели переговоры по-честному и по совести, но они к этому не приходят. Пока что они к этому не приходят", - добавил Трамп.

