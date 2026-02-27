Трамп заявил, что может рассмотреть захват Кубы, так как недоволен переговорами с ней

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как власти Кубы ведут переговоры с США и сказал, что может рассмотреть "дружественный захват" острова.

"Кубинские власти ведут с нами переговоры, и, как вы знаете, у них большие проблемы. У них нет денег, у них сейчас нет ничего... и, возможно, мы осуществим дружественное завоевание Кубы", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Техас.

Президент добавил, что в США проживает множество людей, которые хотели бы вернуться на Кубу.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг кубинские морские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, который вторгся в кубинские территориальные воды. На его борту находились десять человек, вооруженных штурмовыми винтовками и бутылками с зажигательной смесью. Все они - кубинцы, проживающие в США.

В результате перестрелки четыре человека на катере погибли, шесть получили ранения. Кроме того, был ранен один из кубинских пограничников. Всех пострадавших доставили на Кубу, где им оказали медицинскую помощь.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже президент США подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.