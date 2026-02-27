Поиск

Трамп заявил, что может рассмотреть захват Кубы, так как недоволен переговорами с ней

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как власти Кубы ведут переговоры с США и сказал, что может рассмотреть "дружественный захват" острова.

"Кубинские власти ведут с нами переговоры, и, как вы знаете, у них большие проблемы. У них нет денег, у них сейчас нет ничего... и, возможно, мы осуществим дружественное завоевание Кубы", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Техас.

Президент добавил, что в США проживает множество людей, которые хотели бы вернуться на Кубу.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг кубинские морские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, который вторгся в кубинские территориальные воды. На его борту находились десять человек, вооруженных штурмовыми винтовками и бутылками с зажигательной смесью. Все они - кубинцы, проживающие в США.

В результате перестрелки четыре человека на катере погибли, шесть получили ранения. Кроме того, был ранен один из кубинских пограничников. Всех пострадавших доставили на Кубу, где им оказали медицинскую помощь.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже президент США подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.

Дональд Трамп США Гавана Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что может рассмотреть захват Кубы, так как недоволен переговорами с ней

Билл Клинтон заявил, что не общался с Эпштейном после раскрытия его преступлений

Трамп недоволен результатами переговоров с Ираном

Премьер Словакии заявил, что Зеленский не разрешил инспекцию нефтепровода "Дружба"

Что произошло за день: пятница, 27 февраля

Части персонала посольства США в Израиле рекомендовано покинуть страну

Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

 Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

 В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

Что случилось этой ночью: пятница, 27 февраля

США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

 США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });