Билл Клинтон заявил, что не общался с Эпштейном после раскрытия его преступлений

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Билл Клинтон заявил Конгрессу США, что его общение с американским финансистом Джеффри Эпштейном закончилось до того, как стало известно о его преступлениях.

"Хотя мое краткое знакомство с Эпштейном закончилось за годы до того, как его преступления всплыли на свет, и, хотя я никогда не был свидетелем каких-либо признаков того, что на самом деле происходило во время наших ограниченных контактов, я здесь, чтобы предложить то немногое, что мне известно, чтобы это могло предотвратить повторение чего-либо подобного", - сказал Клинтон во вступительной речи, текст которой размещен в соцсети Х.

По словам экс-президента, он "понятия не имел о преступлениях, которые совершал Эпштейн". "Независимо от того, сколько фотографий вы мне покажете, есть две вещи, которые в конечном итоге важнее, чем ваша интерпретация тех 20-летних фотографий: Я знаю, что я видел, и, что более важно, чего я не видел. Я знаю, что я делал, и, что более важно, чего я не делал", - отметил Клинтон.

Он подчеркнул, что "ничего не видел и не делал ничего плохого".

"Мы здесь только потому, что он так хорошо и долго скрывал это ото всех. И к тому времени, когда это стало известно с его признанием вины в 2008 году, я уже давно прекратил с ним общение", - сказал бывший глава государства.

Он отметил, что, "как человек, выросший в семье, где было домашнее насилие, я не полетел бы на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о том, что он делает". "Я бы сам сдал его и возглавил призыв к правосудию за его преступления", - подчеркнул Клинтон.

Он также заявил, что вызывать его супругу, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон давать показания надзорному комитету Конгресса по делу Эпштейна было ошибочным решением. "Она не имела никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Никакого. Она не помнит даже встречи с ним. Она не путешествовала с ним и не посещала ни одно из его владений", - сказал Клинтон.

Накануне комитет вызвал Хиллари Клинтон дать показания под присягой в связи с тем, что в опубликованных материалах Минюста США по делу Эпштейна были обнаружены фотографии ее супруг и сохранились свидетельства о возможных дружеских связях с Эпштейном.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 млн дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с действующим президентом США Дональдом Трампом.

