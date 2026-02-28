МИД Омана заявил, что Иран согласен не создавать запасов ядерных материалов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иранские власти в случае соглашения с США по атому будут готовы отказаться от создания запасов ядерных материалов, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Они избавятся от имеющихся запасов и не будут создавать новые. И возможна полная верификация со стороны МАГАТЭ", - сказал он в интервью CBS, добавив, что это - его понимание иранской переговорной позиции.

Аль-Бусаиди объяснил, что отказ от запасов ядерных материалов - ключевой момент, так как без таких запасов невозможно создать ядерное оружие. В такой ситуации, по его словам, будет уже не столь важно, сохранит ли Тегеран возможность в той или иной степени обогащать уран.

Глава МИД Омана, выступающий посредником на переговорах США и Ирана, выразил мнение, что в случае заключения соглашения Тегеран допустит на все ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ. Он даже не исключил, что на более позднем этапе объекты смогут осмотреть специалисты из США.

Говоря о нынешнем состоянии ядерной программы Ирана, министр подчеркнул со ссылкой на данные экспертов, что сейчас обогащение урана не проводится. Согласно его данным, из всех ядерных объектов функционирует только исследовательский реактор в Тегеране, однако он используется лишь в научных и медицинских целях.