В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

Боевик афганского движения "Талибан" на границе с Пакистаном
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Афганские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов Пакистана, будут и дальше решительно отвечать на атаки пакистанских военных, заявил в пятницу представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

"Мы атаковали важные военные цели в Пакистане, и это дает им понять, что наша рука может дотянуться до их шеи", - приводит слова Муджахида "Аль-Джазира".

Представитель правительства заявил, что если Пакистан продолжит военные действия, то Афганистан сможет дать решительный ответ.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о способности армии защитить страну и решительно реагировать на любой акт агрессии.

Афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщает об ударах по пакистанскому военному центру в районе Кокаль и "пакистанскому ядерному объекту". Канал утверждает, что в результате ударов погибли и пострадали сотни человек.

В свою очередь представитель армии Пакистана заявил об авиаударах по 22 локациям на территории Афганистана, уничтожении как минимум 83 блок-постов и захвате 17-ти.

Ближневосточные СМИ отмечают, что на данный момент проверить подобные данные, озвучиваемые сторонами конфликта, сложно.

В четверг в Исламабаде заявили, что силы движения "Талибан" открыли огонь на границе Пакистана и Афганистана, после чего пакистанские силы безопасности предприняли ответные меры. Афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на его недавние авиаудары.

После этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытого противостояния между сторонами.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы группировок пакистанского движения "Талибан", известного как "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ)", союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана".

Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.

Афганистан Пакистан
В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

