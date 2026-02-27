Части персонала посольства США в Израиле рекомендовано покинуть страну

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американское посольство в Иерусалиме рекомендовало сотрудникам, не выполняющим ключевые функции, покинуть Израиль в ближайшее время, сообщает в пятницу The Guardian.

"Персоналу, возможно, стоит рассмотреть возможность покинуть Израиль, пока доступны коммерческие рейсы", - сообщает газета со ссылкой на заявление посольства.

Кроме того, по информации газеты The New York Times, посол США в Израиле Майк Хакаби также направил сотрудникам представительства электронное письмо, в котором говорится, что желающие покинуть эту страну "должны сделать это сегодня".

Накануне СМИ сообщали, что американский авианосец USS Gerald R. Ford направился к берегам Израиля. Планируется, что в пятницу вечером он зайдет в порт Хайфа на севере Израиля.

На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

После прибытия к берегам Израиля авианосная ударная группа поступит в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе на фоне роста напряженности между США и Ираном.