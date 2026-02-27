Поиск

Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китай призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится на территории страны как можно скорее ее покинуть, передает в пятницу газета The Global Times.

"С учетом существующей ситуации, связанной с безопасностью в Иране, МИД Китая, а также посольство и консульства Китая в Иране напоминают гражданам Китая о том, что необходимо воздержаться от поездок в Иран", - цитирует издание выдержку из сообщения департамента консульских дел китайского МИД.

В нем отмечается, что "граждане Китая, уже находящиеся в Иране, должны усилить меры предосторожности в сфере безопасности и как можно скорее покинуть страну".

"Посольство и консульства Китая в Иране и соседних странах предоставят необходимую помощь гражданам Китая, которые захотят выехать, используя коммерческие авиарейсы или сухопутные маршруты", - говорится в публикации.

Накануне в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что этот раунд не помог преодолеть разногласия между сторонами.

"Недавний раунд переговоров по иранской ядерной программе завершился без достижения соглашения, стороны по-прежнему расходятся во мнениях по основным вопросам", - говорится в сообщении.

