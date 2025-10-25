Генпрокурор РФ встретился с президентом Вьетнама

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Александр Гуцан на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Ханое отметил конструктивное и дружеское развитие отношений двух стран.

"Очень рад посетить Социалистическую Республику Вьетнам и благодарю за предоставленную возможность встретиться с вами лично. В непростых геополитических условиях отношения двух стран развиваются в конструктивном дружеском ключе", - сказал Гуцан.

Генпрокурор напомнил, что в мае президент РФ Владимир Путин и генсекретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам подписали совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. И взаимодействие компетентных органов России и Вьетнама, отметил Гуцан, строится согласно целям и задачам этого документа.

Двусторонняя встреча Гуцана с Кыонгом состоялась в Ханое на полях церемонии подписания конвенции ООН против киберпреступности.