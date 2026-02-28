В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур Фото: Zuma\TAСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные полагают, что в результате атаки на Иран мог быть убит командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Пакпур, сообщает в субботу The Times of Israel со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц.

Пакпур возглавил КСИР после того, как Израиль уничтожил его предшественника, Хосейна Салами, в начале войны июня 2025 года.

Кроме того, по данным издании, могли быть убиты также министр обороны Ирана и глава его разведки.

Ранее издание сообщило, что целями израильских атак по Ирану в субботу утром были верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент страны Масуд Пезешкиан, а также высокопоставленные госслужащие и военные.

По словам собеседника газеты, целью также были "другие высокопоставленные представители режима и военного командования".

"Результаты ударов на данный момент остаются неясными", - отметило издание.

The New York Times также сообщила со ссылкой на израильские источники, что главной задачей первой волны ударов США и Израиля по Ирану была ликвидация как можно большего числа иранских высокопоставленных руководителей.