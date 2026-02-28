Иран направил десятки БПЛА для нанесения ударов по Израилю

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иран использовал несколько десятков беспилотников для нанесения ударов по Израилю, заявила армия Исламской Республики.

При этом указывается, что это была "первая крупномасштабная операция с применением беспилотников против целей в Израиле, и она будет продолжаться".

Тем временем Армия обороны Израиля сообщила, что Израиль в субботу нанес авиаудары по сотням иранских военных целей.

В частности, в ходе ударов по западным районам Ирана были поражены пусковые установки баллистических ракет.

При этом отмечается, что Иран продолжает ракетный обстрел Израиля, а израильская армия пытается перехватить новую волну иранских ракет.