Трамп готов встретиться с лидером КНДР при его желании

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию, если тот изъявит такое желание.

"Я открыт для этого", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляющегося в Малайзию.

Американский президент отметил, что у Пхеньяна много ядерного оружия, но есть проблемы с телефонной связью.

Трамп также заявил, что готов признать Северную Корею ядерной державой.

"Когда вы говорите, что они должны быть признаны ядерной державой, что ж, у них много ядерного оружия. Я так и скажу", - сказал он.

Ранее американские официальные лица заявляли, что Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию, которая включает в себя остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее.

В Пхеньяне не раз заявляли, что открыты для переговоров с США, если Вашингтон откажется от своего требования о денуклеаризации Северной Кореи.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции лидеров.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Во время нее два лидера договорились возобновить переговоры на рабочем уровне о денуклеаризации Корейского полуострова, которые застопорились после краха второго саммита во Вьетнаме в феврале того же года.