Поиск

Трамп готов встретиться с лидером КНДР при его желании

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию, если тот изъявит такое желание.

"Я открыт для этого", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляющегося в Малайзию.

В миреТрамп планирует обсудить с председателем КНР украинское урегулированиеЧитать подробнее

Американский президент отметил, что у Пхеньяна много ядерного оружия, но есть проблемы с телефонной связью.

Трамп также заявил, что готов признать Северную Корею ядерной державой.

"Когда вы говорите, что они должны быть признаны ядерной державой, что ж, у них много ядерного оружия. Я так и скажу", - сказал он.

Ранее американские официальные лица заявляли, что Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию, которая включает в себя остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее.

В Пхеньяне не раз заявляли, что открыты для переговоров с США, если Вашингтон откажется от своего требования о денуклеаризации Северной Кореи.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции лидеров.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Во время нее два лидера договорились возобновить переговоры на рабочем уровне о денуклеаризации Корейского полуострова, которые застопорились после краха второго саммита во Вьетнаме в феврале того же года.

Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 25 октября

Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Литва закрыла границу с Белоруссией

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд"

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Двух заключенных тюрьмы Санте будут судить за угрозы в адрес Саркози

В Хорватии спустя 17 лет вернут службу в армии по призыву

Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио

Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });