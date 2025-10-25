Трамп планирует обсудить с председателем КНР украинское урегулирование

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином затронуть тему урегулирования конфликта России и Украины

"Одна из тем, о которых мы будем говорить, - это Россия и Украина", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета во время следования в Малайзию.

По его словам, китайский лидер также хочет, чтобы "это закончилось".

Американский президент отметил, что Соединенные Штаты ввели "масштабные санкции против России".

При этом Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Пекин помог Вашингтону урегулировать конфликт на Украине.

"Нам есть о чем поговорить с президентом Си, и ему есть о чем поговорить с нами. Я думаю, у нас получится хорошая встреча", - заключил президент США.