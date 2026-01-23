Стармер раскритиковал Трампа за слова о союзниках США в Афганистане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал оскорбительными слова президента США Дональда Трампа о том, что военные союзников Вашингтона по НАТО, в отличие от американских военных, держались "немного в стороне" во время войны в Афганистане, сообщает в пятницу The Guardian.

"Я нахожу слова президента Трампа оскорбительными и, честно говоря, возмутительными. И я не удивлен, что они принесли столько боли родным и близким тех, кто погиб или пострадал", - заявил Стармер.

Он напомнил, что в ходе конфликта в Афганистане погибли около 460 британских военнослужащих. Британский премьер добавил, что на месте Трампа принес бы извинения родственникам погибших.

Трампа раскритиковал и служивший в Афганистане британский принц Гарри, подчеркнув, что жертвы, принесенные британскими военными, заслуживают уважения.

Ранее Трамп в эфире Fox News заявил, что сомневается в возможностях союзников по НАТО в ситуации, когда придется защищать США от гипотетической угрозы, и привел в пример конфликт в Афганистане.

"Мы никогда не нуждались в них... Они сказали, что отправили каких-то военных в Афганистан... и они действительно их отправили, но они держались немного в стороне, немного вдали от линии фронта", - сказал американский президент.