Беспилотники РФ уничтожили позицию РСЗО украинской армии в Сумской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Огневая позиция реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил Украины поражена расчетами БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Степовое Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

В результате серии ударов расчетов дронов-"камикадзе" позиция РСЗО подразделения из состава 47-й артиллерийской бригады ВСУ, замаскированная в лесопосадке, была поражена. Средствами объективного контроля в режиме реального времени в местах ударов фиксировалось интенсивное возгорание, сказано в его сообщении.

Ведомство опубликовало кадры этих ударов.