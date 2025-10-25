Поиск

Кандидат от правящей в Ирландии партии признала поражение на выборах президента

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представительница правящей в Ирландии партии "Фине гэл" Хизер Хемфрис в субботу признала поражение на выборах президента страны и поздравила соперницу - независимого кандидата Кэтрин Коннолли с победой, сообщает ирландское телевидение.

"Кэтрин будет президентом для всех, и для меня тоже, желаю ей всего наилучшего", - сказала Хемфрис.

В свою очередь Коннолли заявила, что удовлетворена результатами выборов: "Я невероятно счастлива этим результатом, спасибо всем, кто меня поддержал", - сказала она.

Согласно промежуточным данным подсчетов голосов, Коннолли одерживает победу на президентских выборах. Ожидается, что окончательные результаты будут объявлены в субботу поздно вечером или в ночь на воскресенье.

Президентские выборы прошли в Ирландии накануне. Помимо Коннолли и Хемфрис, в избирательный бюллетень было внесено и третье имя - Джима Гэвина от партии "Фианна файл" (республиканцы), однако он снял кандидатуру во время предвыборной кампании.

