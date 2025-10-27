Поиск

США стремятся к отказу Китая от экспортного контроля над редкоземельными металлами

США стремятся к отказу Китая от экспортного контроля над редкоземельными металлами
Торговый представитель США Джеймисон Грир
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Одной из основных тем торгово-экономической части ожидаемых переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет вопрос об экспортном контроле Китая над редкоземельными металлами, заявил в понедельник торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что наша цель - убедиться в том, что эти меры контроля, которые носят очень широкий характер, не вступят в силу" - сказал он в интервью Fox News.

Грир отметил, что между сторонами состоялись "очень конструктивные переговоры (...), чтобы найти путь продвижения вперед", но в конечном итоге все "будет зависеть от президента Трампа и председателя Си Цзиньпина".

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения.

Министерство коммерции КНР на своем сайте также сообщило, что на состоявшихся переговорах "делегации Китая и США достигли базового консенсуса по механизмам решения соответствующих торговых проблем".

Ранее китайское торговое ведомство объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных с редкоземельными элементами. Трамп назвал это решение "враждебным" и заявил, что в ответ намерен ввести на китайские товары пошлины в размере 100%, а также меры экспортного контроля в отношении китайского программного обеспечения.

Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее в четверг, 30 октября.

КНР Си Цзиньпин Дональд Трамп Джеймисон Грир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Бразилии остался доволен переговорами с Трампом

Президент Бразилии остался доволен переговорами с Трампом

Дмитриев сказал, что Москва видит титанические усилия сорвать диалог РФ-США

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Администрации США напрямую сообщили об испытаниях "Буревестника"

Премьер Литвы допустила долгосрочное закрытие границы с Белоруссией

Задержаны двое из четырех подозреваемых в ограблении Лувра

Задержаны двое из четырех подозреваемых в ограблении Лувра

Литва ночью третий раз за неделю закрывала границу с Белоруссией

Литва ночью третий раз за неделю закрывала границу с Белоруссией
Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР
Военная операция на Украине

Военные сообщили об окружении Купянска

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7455 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2472 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });