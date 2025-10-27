США стремятся к отказу Китая от экспортного контроля над редкоземельными металлами

Торговый представитель США Джеймисон Грир Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Одной из основных тем торгово-экономической части ожидаемых переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет вопрос об экспортном контроле Китая над редкоземельными металлами, заявил в понедельник торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что наша цель - убедиться в том, что эти меры контроля, которые носят очень широкий характер, не вступят в силу" - сказал он в интервью Fox News.

Грир отметил, что между сторонами состоялись "очень конструктивные переговоры (...), чтобы найти путь продвижения вперед", но в конечном итоге все "будет зависеть от президента Трампа и председателя Си Цзиньпина".

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения.

Министерство коммерции КНР на своем сайте также сообщило, что на состоявшихся переговорах "делегации Китая и США достигли базового консенсуса по механизмам решения соответствующих торговых проблем".

Ранее китайское торговое ведомство объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных с редкоземельными элементами. Трамп назвал это решение "враждебным" и заявил, что в ответ намерен ввести на китайские товары пошлины в размере 100%, а также меры экспортного контроля в отношении китайского программного обеспечения.

Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее в четверг, 30 октября.