Что случилось этой ночью: понедельник, 27 октября

Атака БПЛА на Москву, завершение создания защитного вала в Анапе, вывод на орбиту 28 мини-спутников Starlink

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 30 беспилотников, летевших на столицу в ночь на понедельник. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила ограничения в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Они действовали более двух часов.

- Вдоль основных пляжей Анапы завершили создание защитного вала протяженностью 14 км. В финальной стадии - закрепление на нем полипропиленовых сетей, сообщил оперштаб Краснодарского края. Вал начали восстанавливать после повторных выбросов мазута на побережье.

- Трамп положительно оценил результаты встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на саммите АТЭС. Глава США выразил надежду на заключение выгодных сделок между странами.

- Одной из основных тем переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 30 октября будет вопрос об экспортном контроле Китая над редкоземельными металлами, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

- Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания SpaceX.

- Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России и вышел на первое место в турнирной таблице. Гол забил Виктор Са (13-я минута).