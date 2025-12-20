Поиск

NYT сообщила, что военные США и Венесуэлы мешают работе GPS в районе Карибского моря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Военные США и Венесуэлы создают помехи в работе глобальной навигационной спутниковой системе GPS в Карибском море, что затрудняет гражданские перевозки по морю и воздуху в регионе, сообщает в субботу The New York Times (NYT).

"По словам представителя властей США и анализа данных от Стэнфордского университета, как минимум, некоторые корабли США, отправленные в Карибское море за последние месяцы, глушат сигналы GPS поблизости от себя", - информирует издание.

Одновременно с тем, по данным компании Spire Global, Inc. по сбору и анализу спутниковых данных, военные Венесуэлы мешают работе GPS вблизи важнейших объектов инфраструктуры страны, в том числе электростанций и нефтяных предприятий, около военных баз.

NYT поясняет, что тем самым военнослужащие двух стран мешают потенциальным атакам при помощи БПЛА или высокоточных боеприпасов, которые могут наводиться на цель при помощи GPS или похожих систем навигации.

По некоторым данным, с начала сентября на 20% авиарейсов, проходивших над Карибском морем, отмечались проблемы с GPS. 10 декабря сразу на пяти самолетах, пролетавших у Тринидада и Тобаго, переставали функционировать системы GPS.

15 ноября сообщения о похожих сбоях с GPS поступали с танкера, вышедшего с грузом нефти из Венесуэлы. Позднее экипаж круизного лайнера, проходивший у Арубы, передал сведения о схожем инциденте.

В Южном командовании ВС США, а также в правительстве Венесуэлы информацию комментировать не стали.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Позднее СМИ неоднократно передавали со ссылкой на источники, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки ее президента Николаса Мадуро.

На этой неделе Трамп заявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Американский лидер также заявил, что объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией за кражу активов США, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Накануне в интервью NBC Трамп заявил, что вариант военной операции против Венесуэлы по-прежнему остается на повестке дня в Вашингтоне.

GPS США Венесуэла Карибское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы

Что случилось этой ночью: суббота, 20 декабря

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

 Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

 США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

 Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

Госсекретарь США не верит в ухудшение отношений с Россией из-за Венесуэлы

В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения

 В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7932 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2495 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });