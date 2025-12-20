NYT сообщила, что военные США и Венесуэлы мешают работе GPS в районе Карибского моря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Военные США и Венесуэлы создают помехи в работе глобальной навигационной спутниковой системе GPS в Карибском море, что затрудняет гражданские перевозки по морю и воздуху в регионе, сообщает в субботу The New York Times (NYT).

"По словам представителя властей США и анализа данных от Стэнфордского университета, как минимум, некоторые корабли США, отправленные в Карибское море за последние месяцы, глушат сигналы GPS поблизости от себя", - информирует издание.

Одновременно с тем, по данным компании Spire Global, Inc. по сбору и анализу спутниковых данных, военные Венесуэлы мешают работе GPS вблизи важнейших объектов инфраструктуры страны, в том числе электростанций и нефтяных предприятий, около военных баз.

NYT поясняет, что тем самым военнослужащие двух стран мешают потенциальным атакам при помощи БПЛА или высокоточных боеприпасов, которые могут наводиться на цель при помощи GPS или похожих систем навигации.

По некоторым данным, с начала сентября на 20% авиарейсов, проходивших над Карибском морем, отмечались проблемы с GPS. 10 декабря сразу на пяти самолетах, пролетавших у Тринидада и Тобаго, переставали функционировать системы GPS.

15 ноября сообщения о похожих сбоях с GPS поступали с танкера, вышедшего с грузом нефти из Венесуэлы. Позднее экипаж круизного лайнера, проходивший у Арубы, передал сведения о схожем инциденте.

В Южном командовании ВС США, а также в правительстве Венесуэлы информацию комментировать не стали.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Позднее СМИ неоднократно передавали со ссылкой на источники, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки ее президента Николаса Мадуро.

На этой неделе Трамп заявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Американский лидер также заявил, что объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией за кражу активов США, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Накануне в интервью NBC Трамп заявил, что вариант военной операции против Венесуэлы по-прежнему остается на повестке дня в Вашингтоне.