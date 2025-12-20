NBC сообщил, что удары США по объектам ИГИЛ могут продлиться несколько недель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Военные США намерены продолжать наносить удары по связанным с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) целям еще несколько недель, сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на источники.

"По словам двух чиновников США, как ожидается, удары продлятся от нескольких недель до месяца", - говорится в сообщении.

Еще один представитель властей объяснил, что целями недавних американских ударов стали места, где ИГИЛ пыталась восстановить свой потенциал; в свою очередь, военные США намеревались ликвидировать эти силы и уничтожить объекты ИГИЛ в крупном масштабе. Впоследствии военные Иордании подтвердили, что их ВВС приняли участие в операции: иорданские самолеты атаковали цели ИГИЛ на юге Сирии.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило, что американские военные нанесли более 100 высокоточных ударов по 70 целям в Сирии в ответ на убийство на прошлой неделе двух американских военнослужащих и переводчика в Пальмире. В операции Hawkeye Strike были задействованы истребители F-15, штурмовики A-10 и вертолеты, а также высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS.