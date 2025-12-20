Поиск

Лавров встретился в Каире с министрами иностранных дел Алжира, Туниса и Зимбабве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в субботу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

"Мой дорогой друг, как же приятно снова встретиться с человеком, с которым мы пережили множество исторических событий, и исторические события никогда не прекращаются. Как говорят наши китайские братья, "Бог тебя упаси жить в интересные времена". Но интересные времена могут быть увлекательными особенно для дипломатов, потому что нам нужно что-то делать", - сказал Лавров.

Позднее глава МИД РФ поздравил коллегу из Зимбабве Амона Мурвиру с днем рождения. "Это хорошая возможность обсудить тут нашу двустороннюю повестку, как мы можем углубить наше сотрудничество. Конечно, затронем региональные и международные вопросы. Поздравляю вас также с днем рождения", - сказал он на встрече с Мурвирой в Каире.

На встрече с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати Лавров предложил обсудить восстановление объема торговли двух стран. "Если говорить о двусторонних делах, то Тунис сейчас занял второе место по объему торговли с Россией среди стран Африки. В этом году, правда, есть небольшое снижение, но мы сейчас поговорим, как восстановить поступательные тенденции, и я буду рад обменяться оценками международной ситуации, в том числе в африканском регионе, особенно на севере Африки ", - сказал глава МИД РФ тунисскому коллеге.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.


