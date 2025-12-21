Поиск

Белоруссия поддерживает поиск новых партнеров ЕАЭС из числа государств Глобального большинства

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия поддерживает поиск новых партнеров ЕАЭС из числа стран Глобального большинства, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Петербурге.

"Белоруссия всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств Глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут", - сказал он.

Глава государства обозначил необходимость выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами на предстоящую пятилетку.

По словам Лукашенко, вопросы повестки дня заседания Высшего Евразийского экономического совета носят исключительно практический характер. Белорусский президент рассчитывает на соответствующую реакцию со стороны глав государств ЕАЭС, которые воспользуются в Петербурге возможностью и откровенно обсудят все актуальные темы, а также примут решения, обеспечивающие баланс национальных и общих интересов при последовательном продвижении к интеграционным целям.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на переход председательства в органах ЕАЭС в 2026 году от Белоруссии к Казахстану. "Уверен, председательство Астаны привнесет новые мощные импульсы в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было", - сказал он.

Президент Белоруссии поставил вопрос о выполнении в ЕАЭС прежних договоренностей и общем настрое на интеграцию

"Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в союзы для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно. У нас, в Беларуси, именно такой настрой, поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию", - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге началось заседание лидеров стран ЕврАзЭС.


