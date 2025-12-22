Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС имели обратный эффект

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза против России ударили по самой Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они разгромили Европу", - написал он в соцсети Х.

По его словам, санкции "не достигли цели "сокрушить" Россию - скорее, они продлили ее устойчивость за счет адаптации".

В то же время в Европе "взорвались цены не энергоносители, рухнула конкурентоспособность", сказал венгерский премьер.

Он считает, что в продолжении украинского конфликта заинтересованы "некоторые европейские политики, которые рассчитывают победить ядерную державу с помощью обычных вооружений", производители оружия, а также банки, которые "рассчитывают на поражение России, чтобы вернуть свои деньги".

Ранее Орбан по итогам саммита ЕС заявил, что принятое на саммите Евросоюза решение о выделении Украине беспроцентного кредита в сумме 90 млрд евро приближает Европу к войне.

"Это плохое решение, которое приближает Европу к войне", - сказал он журналистам после саммита.

