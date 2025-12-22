Поиск

Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС имели обратный эффект

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза против России ударили по самой Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они разгромили Европу", - написал он в соцсети Х.

В миреСтраны ЕС договорились предоставить Украине 90 млрд евроЧитать подробнее

По его словам, санкции "не достигли цели "сокрушить" Россию - скорее, они продлили ее устойчивость за счет адаптации".

В то же время в Европе "взорвались цены не энергоносители, рухнула конкурентоспособность", сказал венгерский премьер.

Он считает, что в продолжении украинского конфликта заинтересованы "некоторые европейские политики, которые рассчитывают победить ядерную державу с помощью обычных вооружений", производители оружия, а также банки, которые "рассчитывают на поражение России, чтобы вернуть свои деньги".

Ранее Орбан по итогам саммита ЕС заявил, что принятое на саммите Евросоюза решение о выделении Украине беспроцентного кредита в сумме 90 млрд евро приближает Европу к войне.

"Это плохое решение, которое приближает Европу к войне", - сказал он журналистам после саммита.

1гк нг бм

Виктор Орбан ЕС Россия санкции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

 Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 декабря

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису

Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

 Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Военные США преследуют нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря

Следующее заседание глав государств ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });