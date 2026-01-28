Поиск

Каллас призвала страны Европы усилить свою роль в рамках НАТО

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Европейские страны должны взять на себя ведущую роль в рамках Североатлантического альянса, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Об этом сообщают европейские СМИ.

"НАТО должна стать более европейской, чтобы поддерживать свою мощь. Для этого Европа должна действовать. Например, нам нужно гарантировать, что наши инициативы в сфере безопасности и обороны остаются дополнением НАТО", - считает Каллас.

Она отметила, что для использования "европейских инструментов, таких как наши бюджетные или регулирующие полномочия для поддержки НАТО, нам нужно знать, какие у альянса есть потребности и цели".

"Чем больше информации предоставляет НАТО, тем лучше мы можем сотрудничать", - считает Каллас.

По ее словам, европейским странам следует "адаптироваться к новым реалиям", в частности, к ситуации, где "Вашингтон более не является центром притяжения".

Кроме того, она выразила мнение, что нынешняя схема принятия решений в ЕС не идеальна. По мнению Каллас, вполне нормально, что среди стран-членов блока наблюдаются "различия в политике", но "нельзя, чтобы право вето одной страны определяло политику других".

Guardian отмечает, что слова Каллас, вероятно, были адресованы Венгрии, которая неоднократно пыталась блокировать общие действия ЕС, в частности, принятие санкционных пакетов в отношении России.

