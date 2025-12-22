Нигерия заявила об урегулировании основных дипломатических разногласий с США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нигерии и США удалось в основном уладить спорные моменты в двусторонних отношениях, заявил в понедельник на итоговой годовой пресс-конференции нигерийский министр информации Мохаммед Идрис.

"Благодаря целеустремленному, уважительному диалогу недавний дипломатический конфликт с Соединенными Штатами в общем и целом урегулировали, результатом чего стало усиление партнерства США и Нигерии", - приводят западные СМИ слова министра.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поручил Пентагону готовиться к силовым действиям в защиту христиан в Нигерии, а также предупредил, что США могут прекратить оказание ей помощи и прекратить сотрудничество.

Однако в понедельник Идрис также сообщил, что Вашингтон окажет Нигерии гуманитарную помощь на $2,1 млрд, из которой, по словам министра, пользу извлечет, "каждый нигериец".

Ранее, в конце ноября, в администрации президента Нигерии заявили, что Вашингтон и Абуджа после переговоров в сфере безопасности условились нарастить сотрудничество для противодействия экстремистам на нигерийской территории. В декабре в Нигерии побывала делегация конгресса США.

СМИ отмечают, что ранее авиация США нарастила разведывательные полеты над оплотами экстремистов на нигерийской территории.

Однако Белый дом оставил за Нигерией статус "страны, вызывающей особую озабоченность". Кроме того, Нигерия оказалась в списке государств, в отношении которых США ввели визовые и миграционные ограничения.

С начала 2000-х годов и по настоящее время на территории Нигерии действует террористическая организация "Боко харам" (запрещена в РФ). Она появилась в 2002 году, сначала была активна на северо-востоке Нигерии, потом ее атаки распространились, в том числе на Камерун, Нигер и Чад. Кроме того, в Нигерии происходят столкновения между фермерами, в основном христианами, и скотоводами за контроль за земли и воду.

Как отмечают СМИ, несмотря на сложность внутренних конфликтов в Нигерии, христианские правые в США и Европе утверждают, что в стране происходят гонения по религиозному признаку. Эти заявления поддерживает сепаратистская организация "Коренные народы Биафры", которая в том числе наняла лоббистские фирмы в США для продвижения проекта создания независимого государства на юго-востоке Нигерии.